В США необычно высказались о возможном нападении России на Европу

Джонсон: России не нужно нападать на Европу

России не нужно нападать на Европу или захватывать Западную Украину. О возможном нападении РФ на страны НАТО необычно высказался бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон в интервью американскому журналисту Рику Санчесу, передает RT.

По его словам, переговоры между Россией и Украиной будут похожи на переговоры, которые вел фельдмаршал Фридрих Паулюс перед сдачей Сталинграда немецкими войсками. Он подчеркнул, что конфликт закончится военным поражением Украины, но добавил, что Россия не будет наступать на Европу. Ведущий предположил, что «Польша может спать спокойно», с чем согласился Джонсон.

«Да. Но им необходимо создать буферную зону. Река Днепр — естественная буферная зона. Я просто не думаю, что России захочется иметь дело с такой головной болью, как Западная Украина. Но им нужно ее разоружить: она не может и дальше оставаться опосредованной силой», — отметил эксперт.

Ранее Джонсон назвал главное отличие между русскими и американцами. По его мнению, русские не занимаются навязыванием собственных ценностей, не чувствуют в этом необходимости, чем и отличаются от американцев.