Владельцу застрявших в России самолетов выплатят миллиард долларов

Лондонский суд обязал выплатить владельцу застрявших в РФ самолетов $1 млрд

Лондонский суд обязал выплатить ирландской лизинговой компании AerCap миллиард долларов. Об этом со ссылкой на заявление адвокатской конторы Herbert Smith Freehills Kramer сообщает ТАСС.

Суд обязал западные страховые группы выплатить компании, которая владеет самолетами, которые застряли в России, треть от запрашиваемой суммы. Так, крупнейший в мире владельцем коммерческих самолетов, ирландская AerCap, получит 1,035 миллиарда долларов, суммы компенсации Merx Aviation и Dubai Aerospace Enterprise определят позднее.

Как постановил судья Кристофер Бутчер, лизинговые компании пострадали из-за действий правительства РФ, поэтому их потери должны покрывать полисом страхования «военных рисков». Какие-либо ограничения со стороны ЕС или США не должны препятствовать возмещению убытков за потерю самолетов, сданных в лизинг российским авиакомпаниям, подчеркнул он.

В конце февраля ЕС запретил продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Оказание услуг по страхованию и техобслуживанию самолетов также больше не допускается. После этого авиапроизводители Airbus и Boeing приостановили предоставление услуг по техподдержке российским авиакомпаниям.

Один из крупнейших мировых операторов по лизингу самолетов Carlyle Aviation в связи с отказом российских авиакомпаний вернуть борты потребовала от страховщиков 700 миллионов долларов. Компания предоставила борты в лизинг российским перевозчикам NordStar, Azur Airlines, Utair и «Ижавиа» — в общей сложности на территории РФ остались 23 самолета, принадлежащие Carlyle Aviation.