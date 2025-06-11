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12:54, 11 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление США о близости мира к ядерному уничтожению

Депутат Чепа: Обсуждение ядерного уничтожения мира говорит об опасной черте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Обсуждение ядерного оружия и ядерного уничтожения мира говорит об опасной черте, на которой находится мир сегодня, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я не помню, чтобы главы государств, тем более ядерных государств, обсуждали публично возможности каких-то ядерных ударов. Все всегда понимали, что такое ядерная опасность, что за этим стоит и к чему это может привести», — отметил Чепа.

По словам депутата, сегодня же многие политики начали рассуждать о ядерной угрозе. «Поэтому, конечно, даже такие обсуждения чреваты», — заключил он.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что мир как никогда близок к грани ядерного уничтожения. Глава американской разведки подчеркнула, что в настоящее время ядерное оружие стало еще мощнее. По ее словам, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами.

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