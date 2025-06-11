Нацразведка США заявила о близости мира к ядерному уничтожению

Глава нацразведки США Габбард: Мир как никогда близок к ядерному уничтожению

Сегодня мир как никогда близок к грани ядерного уничтожения. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в социальной сети X.

«Недавно я посетила Хиросиму и стоял в эпицентре города, пострадавшего от невообразимого ужаса, вызванного одной-единственной ядерной бомбой, сброшенной в 1945 году. То, что я увидела, истории, которые я услышала, и неизбывная печаль, которая осталась, останутся со мной навсегда», — призналась она. Глава американской разведки подчеркнула, что в настоящее время ядерное оружие стало еще мощнее, отметила глава американской разведки. По ее словам, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный.