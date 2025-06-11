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12:38, 11 июня 2025Мир

Южная Корея пошла навстречу КНДР

Yonhap: Южная Корея выключила пропагандистское вещание на границе с КНДР
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Южная Корея приостановила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает Yonhap.

«Решение приостановить вещание было принято в рамках усилий по выполнению обещания восстановить доверие между странами и поддержать мир на всем Корейском полуострове», — сообщил агентству представитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).

3 июня новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. По его мнению, лучшей стратегией является «победа без войны».

Также востоковед, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что победа Ли Чжэ Мёна на досрочных президентских выборах в Южной Корее приведет к потеплению отношений с Россией.

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