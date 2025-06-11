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13:50, 11 июня 2025Мир

Захарова указала на осознание членами ЕС нерациональности санкций

Захарова: Члены Евросоюза осознают нерациональность санкций против России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Члены Евросоюза осознают нерациональность санкций против России. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

Дипломат подчеркнула, что отдельные страны европейского объединения демонстрируют, что возможно сохранение приверженности национальному суверенитету и уважению к воле собственного народа. По ее словам, это доказывает недавний пример Словакии, где значительная часть населения выразила несогласие с политикой санкций.

«Исходим из того, что действия словацких политиков отражают стремление защитить и защищать в будущем национальные интересы граждан. Конечно, без сомнений, рано или поздно рациональный и прагматичный подход восторжествует и в других странах ЕС», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что страна отказалась поддерживать новый пакет санкций ЕС против России. Политик подчеркнул, что Братиславу ждет серьезный кризис, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из России будут прекращены.

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