Захарова: Члены Евросоюза осознают нерациональность санкций против России

Члены Евросоюза осознают нерациональность санкций против России. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

Дипломат подчеркнула, что отдельные страны европейского объединения демонстрируют, что возможно сохранение приверженности национальному суверенитету и уважению к воле собственного народа. По ее словам, это доказывает недавний пример Словакии, где значительная часть населения выразила несогласие с политикой санкций.

«Исходим из того, что действия словацких политиков отражают стремление защитить и защищать в будущем национальные интересы граждан. Конечно, без сомнений, рано или поздно рациональный и прагматичный подход восторжествует и в других странах ЕС», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что страна отказалась поддерживать новый пакет санкций ЕС против России. Политик подчеркнул, что Братиславу ждет серьезный кризис, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из России будут прекращены.