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03:43, 12 июня 2025Мир

Автовоз с тысячами авто продолжил гореть в Тихом океане спустя неделю

Автовоз Morning Midas с тысячами авто продолжает гореть в океане спустя неделю
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: US Coast Guard / Reuters

В Тихом океане спустя неделю продолжает гореть на грузовом судне Morning Midas, перевозившем 3000 автомобилей, в числе которых около 800 электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

На фото, сделанных Береговой охраной США с воздуха, видно, что ролкер получил значительные повреждения.

В ведомстве подчеркнули, что находятся в тесном контакте со спасателями судовладельческой компании Zodiac Maritime — последние разрабатывают планы по окончательной ликвидации очагов возгорания и буксировке автовоза.

О пожаре на судне стало известно 5 июня. Возгорание началось на восьмой день рейса из Китая в Мексику. Инцидент произошел в 300 милях (около 483 километрах) к югу от острова Адак на Аляске.

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