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05:24, 12 июня 2025Мир

ЕС захотел ввести санкции против банков Китая якобы за помощь России

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 2 банков Китая якобы за содействие РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Два небольших региональных банка Китайской Народной Республики (КНР) могут оказаться под санкциями со стороны Евросоюза. Их захотели включить в 18-й санкционный пакет, поскольку Брюссель полагает, что они якобы помогают России обойти действующие ограничения ЕС, передает агентство Bloomberg.

Суть ограничений в том, что финансовые учреждения ЕС не смогут проводить транзакции с двумя китайскими банками, которые расположены неподалеку от границы РФ и КНР. Название банков не приводится.

Уточняется, что эти кредитные организации содействовали Москве, обрабатывая транзакции и за счет экспортного финансирования. В документах указано, что они могли использовать банковские операции в криптовалюте, чтобы облегчить импорт товаров, попадающих под существующие ограничения Евросоюза, и предоставляли услуги по криптоактивам.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил об ответе на 18-й пакет санкций ЕС.

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