Госдеп опубликовал от имени госсекретаря США Рубио поздравление с Днем России

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Заявление от его имени опубликовано на сайте американского Госдепа.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему», — цитирует Рубио пресс-служба Госдепартамента США.

Госсекретарь заявил о готовномти к конструктивному сотрудничеству с РФ для достижения прочного мира между Москвой и Киевом.

«Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами», — заключил Рубио.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку нанести удар беспилотниками по центру Москвы в День России. Целями могут стать пункты высших звеньев управления, объекты Минобороны, исторически значимые здания.