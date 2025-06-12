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08:02, 12 июня 2025Мир

Госсекретарь США опубликовал поздравление с Днем России

Госдеп опубликовал от имени госсекретаря США Рубио поздравление с Днем России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Заявление от его имени опубликовано на сайте американского Госдепа.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему», — цитирует Рубио пресс-служба Госдепартамента США.

Госсекретарь заявил о готовномти к конструктивному сотрудничеству с РФ для достижения прочного мира между Москвой и Киевом.

«Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами», — заключил Рубио.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку нанести удар беспилотниками по центру Москвы в День России. Целями могут стать пункты высших звеньев управления, объекты Минобороны, исторически значимые здания.

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