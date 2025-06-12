Грузинская фигуристка показала фото в розовом бикини

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе выложила новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала снимки в розовом бикини. Она позировала на пляже, лежа и сидя. «Жизнь лучше в бикини», — написала 21-летняя Урушадзе.

Урушадзе является серебряным призером Кубка Босфора. Она заняла 11-е место на чемпионате мира среди юниоров 2019 года и пятое на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала фото в красном бикини, сделанное в бассейне. Ефимова рассказала, что находится в Барселоне.