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07:51, 12 июня 2025Спорт

Грузинская фигуристка показала фото в розовом бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: @a.urushadze__

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе выложила новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала снимки в розовом бикини. Она позировала на пляже, лежа и сидя. «Жизнь лучше в бикини», — написала 21-летняя Урушадзе.

Урушадзе является серебряным призером Кубка Босфора. Она заняла 11-е место на чемпионате мира среди юниоров 2019 года и пятое на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала фото в красном бикини, сделанное в бассейне. Ефимова рассказала, что находится в Барселоне.

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