Названа дата подписания Карпиным контракта с «Динамо»

СЭ: Валерий Карпин 12 июня подпишет контракт с московским «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 12 июня подпишет контракт с московским «Динамо». Такую дату назвал «Спорт-Экспресс».

Официальное объявление о заключении соглашения со специалистом ожидается в ближайшие дни. По информации источника, первую тренировку в «Динамо» Карпин проведет 16 июня.

Ранее сообщалось о том, что Карпин начал формировать тренерский штаб для работы с бело-голубыми. Отмечалось, что тренер уже звонил нескольким испанским аналитикам.

В начале этого года Карпин ушел из «Ростова». Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой.