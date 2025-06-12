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13:43, 12 июня 2025Спорт

Названа дата подписания Карпиным контракта с «Динамо»

СЭ: Валерий Карпин 12 июня подпишет контракт с московским «Динамо»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 12 июня подпишет контракт с московским «Динамо». Такую дату назвал «Спорт-Экспресс».

Официальное объявление о заключении соглашения со специалистом ожидается в ближайшие дни. По информации источника, первую тренировку в «Динамо» Карпин проведет 16 июня.

Ранее сообщалось о том, что Карпин начал формировать тренерский штаб для работы с бело-голубыми. Отмечалось, что тренер уже звонил нескольким испанским аналитикам.

В начале этого года Карпин ушел из «Ростова». Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой.

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