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00:50, 12 июня 2025Интернет и СМИ

Отец Илона Маска заявил о неверии американцев телеканалам США

Отец Илона Маска: Никто в США не верит телеканалам CNN, NBC и ВВС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Esa Alexander / Reuters

В Соединенных Штатах никто больше не верит таким телеканалам, как CNN, NBC и ВВС. Об этом заявил отец Илона Маска Эррол Маск в интервью Рику Санчесу на RT, фрагмент опубликован в Telegram-канале.

«Это можно назвать революцией... Никто не обращает на них ни малейшего внимания. Ноль внимания. Они просто сотрясают воздух», — подчеркнул он.

По словам Маска-старшего, жителям США можно просто выключать звук во время вещания этих телеканалов, чтобы «просто двигалась картинка».

Ранее телеканал ABC News отстранил от съемок старшего корреспондента Терри Морана после того, как он раскритиковал заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера.

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