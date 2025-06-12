Овечкин вместе с другими российскими спортсменами исполнил гимн России в Турции

Александр Овечкин вместе с другими российскими спортсменами исполнил гимн России

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с другими спортсменами-соотечественниками исполнил гимн России. Ролик в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала лыжница Юлия Емельянова.

Кадры сняты в одном из турецких отелей. Вместе с Овечкиным поют олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, капитан московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин, хоккеист магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и бывший баскетболист сборной России Виталий Фридзон.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин на месяц улетит в Турцию. Уточнялось, что спортсмен отправится в отпуск, однако в рамках поездки также проведет ряд рабочих встреч.

12 июня ежегодного отмечается День России. Этот праздник считается государственным выходным.