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14:54, 12 июня 2025Спорт

Овечкин вместе с другими российскими спортсменами исполнил гимн России в Турции

Александр Овечкин вместе с другими российскими спортсменами исполнил гимн России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с другими спортсменами-соотечественниками исполнил гимн России. Ролик в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала лыжница Юлия Емельянова.

Кадры сняты в одном из турецких отелей. Вместе с Овечкиным поют олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, капитан московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин, хоккеист магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и бывший баскетболист сборной России Виталий Фридзон.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин на месяц улетит в Турцию. Уточнялось, что спортсмен отправится в отпуск, однако в рамках поездки также проведет ряд рабочих встреч.

12 июня ежегодного отмечается День России. Этот праздник считается государственным выходным.

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