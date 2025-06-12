Путин наградил ученого Никитина за открытие в области ДНК

Путин назвал прорывом в мире биологии открытие ученого Никитина в области ДНК

Президент России Владимир Путин наградил доктора физико-математических наук Максима Никитина за открытие ранее неизвестного механизма хранения информации в ДНК. На церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий РФ в Кремле он назвал исследование ученого прорывом в мире биологии, пишет РИА Новости.

По словам Путина, открытие Никитина в области ДНК может стать ключом к предотвращению сложнейших заболеваний. Президент также отметил, что Никитин является одним из самых молодых лауреатов государственной премии.

Никитин, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, открыл новый фундаментальный механизм хранения и передачи информации в живой материи, получивший название «молекулярная коммутация». Он доказал, что информация, в том числе генетическая, может передаваться через взаимодействие не полностью комплементарных и даже абсолютно некомплементарных друг другу цепей нуклеиновых кислот. «Я показал, что самые слабые взаимодействия между молекулами позволяют хранить сложнейшую информацию», — объяснил он.

Как передает ТАСС, ученый рассказал, что на научные открытия его вдохновляет музыка Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и композитора Александра Зацепина. Энергию он черпает в поэзии Владимира Высоцкого, остроту мысли — у Михаила Жванецкого. Монументы Евгения Вучетича и русский театр, по словам Никитина, заставляют его верить в свои силы.

В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Героев Труда в Кремле композитор Александр Зацепин позвал Владимира Путина на свой 100-летний юбилей в 2026 году. Он отметил, что ему приятно и радостно получить столь высокую награду из рук главы государства.