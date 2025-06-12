Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета

Президент России Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с Air India

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийским властям в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Air India. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», — заявил он, обращаясь к президенту и премьер-министру Индии.

Самолет индийской авиакомпании Air India, перевозивший 242 пассажира, потерпел крушение после вылета из Ахмадабада, штат Гуджарата. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако, по предварительным данным, зацепился за высокое дерево и упал в жилом районе Индии.

Ранее эксперт в области безопасности полетов Александр Романов назвал возможную причину крушения самолета Air India в аэропорту Ахмедабада. По его словам, он мог разбиться из-за ошибки пилотов.