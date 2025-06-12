Стало известно об отказе от публикации итогов саммита G7 из-за разногласий по Украине

Bloomberg: G7 не опубликует итоги саммита из-за разногласий по Украине

Страны «Большой семерки» (G7) откажутся от публикации коммюнике по итогам саммита из-за различий во взглядах США и других стран группы по ряду вопросов, включая конфликт на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что государства G7 могут опубликовать отдельные заявления своих лидеров по различным темам, но это не будет общей итоговой декларацией.

В частности, как утверждает агентство, подобный подход является предпочтительным для представителей принимающей саммит Канады — якобы премьер-министр страны Марк Карни хочет ослабить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, а также продвинуть переговоры о торговле и безопасности.

Агентство отмечает, что коммюнике прошлогоднего саммита было объемом 36 страниц и включало, в том числе, обещания поддержать Украину и бороться с изменением климата.

Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее Bloomberg предрек крах объединения из-за того, что страны постепенно утрачивают свое влияние в мире.