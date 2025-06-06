Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:09, 6 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе предрекли крах «Большой семерки»

Bloomberg: Дни «Большой семерки» сочтены из-за утраты странами своего влияния
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: SAUL LOEB / Pool / Reuters

На Западе предрекли крах объединения «Большой семерки» (G7) из-за того, что страны постепенно утрачивают свое влияние в мире. Такое мнение выразил Bloomberg.

«Спустя полвека после того, как лучшие представители мировой экономики впервые собрались в замке 14 века, чтобы выработать коллективный ответ на нефтяной кризис, у «Большой семерки» наступило трудное время. Доля интересов мира, которую она представляет, снижается — теперь она составляет менее 30 процентов ВВП и 10 процентов населения — и то же самое касается ее влияния на Владимира Путина и Дональда Трампа», — отметили журналисты издания.

Также издание отмечает, что после исключения России из «Большой восьмерки» в 2014 году, Россия обратилась к более близким по духу партнерам из стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), захотели успеть ввести «сокрушительные» санкции против России до саммита G7. Блюменталь и Грэм также отметили, что проект закона о санкциях против РФ поддерживают большинство сенаторов — 82 из 100. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности выхода ЧВК «Вагнер» из Мали

    Украинских министров времен Януковича заподозрили в госизмене

    Трамп захотел избавиться от своей Tesla после ссоры с Маском

    Трамп задумался о продаже Tesla после ссоры с Маском

    Шары Северной Кореи озадачили Запад

    Отец Маска посоветовал сыну признать поражение в ссоре с Трампом

    Путин заявил об историческом рекорде по показателю младенческой смертности

    Трамп назвал Маска беднягой с проблемами

    Раскрыта дальность модернизированного «Изделия 305»

    Россиянин украл у начальника сумку с 65 миллионами рублей и «потерял голову»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости