Bloomberg: Дни «Большой семерки» сочтены из-за утраты странами своего влияния

На Западе предрекли крах объединения «Большой семерки» (G7) из-за того, что страны постепенно утрачивают свое влияние в мире. Такое мнение выразил Bloomberg.

«Спустя полвека после того, как лучшие представители мировой экономики впервые собрались в замке 14 века, чтобы выработать коллективный ответ на нефтяной кризис, у «Большой семерки» наступило трудное время. Доля интересов мира, которую она представляет, снижается — теперь она составляет менее 30 процентов ВВП и 10 процентов населения — и то же самое касается ее влияния на Владимира Путина и Дональда Трампа», — отметили журналисты издания.

Также издание отмечает, что после исключения России из «Большой восьмерки» в 2014 году, Россия обратилась к более близким по духу партнерам из стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), захотели успеть ввести «сокрушительные» санкции против России до саммита G7. Блюменталь и Грэм также отметили, что проект закона о санкциях против РФ поддерживают большинство сенаторов — 82 из 100. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

