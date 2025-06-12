Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:43, 12 июня 2025Мир

Семьям американских солдат разрешили покинуть Ближний Восток

Глава Пентагона Хегсет разрешил семьям солдат США покинуть Ближний Восток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Министр обороны США Пит Хегсет разрешил «добровольный отъезд» членов семей американских военнослужащих с Ближнего Востока по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военных кругов США.

По его словам, безопасность американских военнослужащих и членов их семей остается высочайшим приоритетом Соединенных Штатов.

Ранее агентство Reuters писало, что Израиль на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней. Великобритания предупредила все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

До этого сообщалось, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предрекли нападение Израиля на Иран через несколько дней

    В США призвали Трампа обсуждать кризис на Украине напрямую с Путиным

    Россиян предупредили о мошенничестве в преддверии Дня России

    Путин заявил о необходимости нарастить возможности сухопутных войск

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Отец Илона Маска заявил о неверии американцев телеканалам США

    В МИД России заявили об ответе на 18-й пакет санкций ЕС

    Система ПВО за три часа сбила 44 БПЛА

    Семьям американских солдат разрешили покинуть Ближний Восток

    На Западе предупредили Украину о серьезных последствиях после атак на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости