Семьям американских солдат разрешили покинуть Ближний Восток

Глава Пентагона Хегсет разрешил семьям солдат США покинуть Ближний Восток

Министр обороны США Пит Хегсет разрешил «добровольный отъезд» членов семей американских военнослужащих с Ближнего Востока по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военных кругов США.

По его словам, безопасность американских военнослужащих и членов их семей остается высочайшим приоритетом Соединенных Штатов.

Ранее агентство Reuters писало, что Израиль на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней. Великобритания предупредила все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

До этого сообщалось, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров.