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00:58, 12 июня 2025Путешествия

В аэропорту российского города ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в трех регионах.

До этого сообщалось, что в российском аэропорту сняли ограничения на полеты. Как сообщалось ночью 11 июня, в Воронежской области было сбито больше пяти дронов ВСУ. Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что режим опасности атаки дронов на территории области еще сохраняется.

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