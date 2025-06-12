В аэропорту российского города ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в трех регионах.

До этого сообщалось, что в российском аэропорту сняли ограничения на полеты. Как сообщалось ночью 11 июня, в Воронежской области было сбито больше пяти дронов ВСУ. Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что режим опасности атаки дронов на территории области еще сохраняется.