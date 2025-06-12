В России дали прогноз о ценах на газ в Европе этим летом

Эксперт Савенкова: Цены на газ в Европе летом 2025 года могут вырасти

Эксперт российской инвестиционной компании «Велес Капитал» Валентина Савенкова в беседе с РИА Новости дала прогноз о ценах на газ в Европе летом 2025 года.

По ее словам, они могут вырасти на фоне увеличившихся объемов закачки в подземные газохранилища. В настоящее время запасы превысили 50 процентов из 90 запланированных к 1 ноября, и из-за жаркой погоды темпы закачки ускорились, пояснила специалист.

«На фоне больших объемов предстоящей закачки газа есть вероятность того, что до конца лета мы сможем наблюдать рост газовых цен, правда, этому пока нет технических предпосылок на графике биржевых цен актива», — уточнила Савенкова.

Эксперт добавила, что рост цен на газ до уровня 2022 года маловероятен, поскольку тогда рынки отреагировали на неопределенность и ожидание перебоев на фоне конфликта на Украине. Кроме того, рост цен может сдержать еще одна теплая зима и увеличение доли ветрогенерации в энергетике.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия выступят против плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто. До этого подобную позицию высказали Франция и Бельгия.

