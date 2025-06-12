В России объяснили желание Сербии помочь Украине

Депутат Журова: Решения Вучича по Украине продиктованы гуманитарными принципами

Если кто-то в мире хочет помочь украинскому народу восстановить мирную жизнь с гуманитарной точки зрения, это вряд ли можно считать предательством по отношению к России, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее депутат Алексей Журавлев оценил визит Вучича на Украину. По словам парламентария, на сегодняшний день Сербия делает и говорит то, что требует Запад.

«Я, наверное, не буду такой критичной. Я скажу, что все-таки, если кто-то в мире хочет помочь украинскому народу, имеется в виду с гуманитарной точки зрения, а не военной, это другая история. Там тоже есть люди, которые так или иначе в этой ситуации оказались заложниками, нуждаются в очень серьезной помощи», — сказала Журова.

11 июня президент Сербии впервые с начала специальной военной операции приехал на Украину с однодневным визитом ради участия в саммите, который проходил в Одессе. Вучич заявил, что Сербия восстановит один-два города или небольшой регион на Украине, чтобы оказать Киеву свою поддержку.