Профессор Сакс: Трамп должен напрямую обсуждать Украину с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен напрямую обсуждать урегулирование украинского кризиса с российским главой Владимиром Путиным. Дело в том, что власти в Киеве на переговорах преследуют свои личные цели, а не действуют в интересах украинского народа, заявил профессор Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Что может сделать Трамп? Он должен встретиться с президентом Путиным, поскольку эти две сверхдержавы (РФ и США) вовлечены в эту войну, и сказать: "Мы полностью согласны с тем, что НАТО не будет расширяться, мы признаем Крым частью России», — отметил эксперт.

В таком случае, как считает Сакс, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц больше ничего не смогут сделать.

С его точки зрения, Вашингтон и Москва близки к этому. Однако Дональд Трамп напрасно пытается учитывать мнение властей в Киеве.

Ранее глава Белого дома заявил, что конфликт между Россией и Украиной — это война беспилотников. По словам Трампа, дроны являются мощным и современным оружием. Он подчеркнул, что БПЛА показали себя как «быстрые и умные» системы.

До этого Трамп попросил Владимира Путина не отвечать Украине на атаку ВСУ по аэродромам. Президент США подчеркнул, что понимает реакцию России и ее недовольство.