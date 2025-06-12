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00:15, 12 июня 2025Спорт

«Зенит» купит футболиста за 25 миллионов евро

«Зенит» договорился о трансфере футболиста «Фламенго» Жерсона Сантоса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Руководство петербургского «Зенита» договорилось о трансфере полузащитника «Фламенго» Жерсона Сантоса. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Вене Казагранде.

По информации источника, сине-бело-голубые выплатят отступные после клубного чемпионата мира, которые составят 25 миллионов евро. Отмечается, что контракт футболиста с клубом будет рассчитан на пять лет.

До этого журналист Хулио Мигель Нето написал, что Сантос будет получать шесть миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, клуб будет платить бразильцу по 25 тысяч евро за каждый забитый мяч или результативную передачу, а также предоставит ему жилье и машину.

Сантос отдал две результативные передачи в прошедшем сезоне за «Фламенго». Кроме того, в активе форварда 14 матчей и один гол за сборную Бразилии.

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