«Зенит» купит футболиста за 25 миллионов евро

«Зенит» договорился о трансфере футболиста «Фламенго» Жерсона Сантоса

Руководство петербургского «Зенита» договорилось о трансфере полузащитника «Фламенго» Жерсона Сантоса. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Вене Казагранде.

По информации источника, сине-бело-голубые выплатят отступные после клубного чемпионата мира, которые составят 25 миллионов евро. Отмечается, что контракт футболиста с клубом будет рассчитан на пять лет.

До этого журналист Хулио Мигель Нето написал, что Сантос будет получать шесть миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, клуб будет платить бразильцу по 25 тысяч евро за каждый забитый мяч или результативную передачу, а также предоставит ему жилье и машину.

Сантос отдал две результативные передачи в прошедшем сезоне за «Фламенго». Кроме того, в активе форварда 14 матчей и один гол за сборную Бразилии.