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14:54, 13 июня 2025Спорт

CAS разрешил «Вест Хэму» временно не платить ЦСКА за Влашича

CAS обязал «Вест Хэм» заплатить ЦСКА за Влашича после снятия санкций
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Никола Влашич

Никола Влашич. Фото: Marco Alpozzi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского «Вест Хэма» на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу экс-игрока московского ЦСКА Николы Влашича. Об этом сообщается на сайте CAS.

CAS разрешил «Вест Хэму» временно не платить ЦСКА за Влашича 8,55 миллиона евро плюс 5 процентов годовых. Однако клуб обязан будет это сделать после снятия санкций и ограничений на финансовые операции. Если в течение 45 дней после появления возможности сделка не будет проведена, «Вест Хэму» будет грозить запрет на регистрацию новых игроков до трех трансферных окон.

В ЦСКА оказались разочарованы вынесенным решением. «Оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего кроме категорического непонимания и по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба», — говорится в заявлении на сайте команды.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018-го по 2021-й. В составе армейцев хорватский полузащитник сыграл в 108 матчах, забил 33 мяча и сделал 21 результативную передачу.

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