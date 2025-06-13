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15:44, 13 июня 2025Спорт

Фитнес-эксперт раскрыл главное правило тренировок

Экспер Милославский: Увеличивая частоту тренировок, нужно снизить интенсивность
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Станислав Милославский главное правило тренировок. Его слова приводит «Татар-информ».

Милославский призвал учитывать три показателя: интенсивность тренировок (процент максимального веса, с которым человек может делать нагрузку), объем (количество упражнений, подходов на мышечную группу) и частоту выполнения упражнений. «При увеличении одного показателя другие должны уменьшаться. Если мы увеличиваем частоту тренировок на пять дней, то должны снизить их интенсивность и объем», — объяснил он.

Специалист отметил, что формат занятий нужно подбирать индивидуально, исходя из физической подготовки. «Не обязательно за одну тренировку делать весь объем упражнений и потом два-три дня лежать из-за того, что все тело болит. Намного грамотнее разбить упражнения по частям. Например, в понедельник вы делаете 30 процентов от общего объема нагрузки, в среду — еще 30 процентов, в пятницу — 30 процентов», — предложил Милославский.

Ранее тренер Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Она посоветовала включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

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