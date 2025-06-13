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16:02, 13 июня 2025Спорт

Российский хоккеист рассказал о тратах в США

Российский голкипер Пекса: В Америке не чувствовал финансового давления
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский голкипер системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Вячеслав Пекса рассказал о тратах в США. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Перед отъездом многие говорили, что мне придётся выживать из-за заоблачных цен, но я этого не почувствовал. Я отдавал 2,7 тысяч долларов за квартиру и около тысячи за еду, но никакого финансового давления не почувствовал», — заявил Пекса. Спортсмен предположил, что это произошло из-за того, что он сам себя обеспечивал.

Вратарь отметил, что, если конвертировать доллары в рубли, то цены в Америке действительно высокие. «Хороший ужин в ресторане обходится минимум в 50 долларов, так что в Америке проще готовить самому», — поделился он.

Сезон-2024/2025 Пекса провел в лиге Восточного побережья. Также он сыграл в двух матчах Американской хоккейной лиги (АХЛ).

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