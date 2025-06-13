СБУ заочно предъявила обвинения Тимати

СБУ заочно предъявила обвинения рэперу Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом сообщает РИА Новости.

Ему вменяется статья «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно».

Тимати неоднократно проводил концерты в Крыму, также он был доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах главы государства.

Ранее сообщалось, что СБУ предъявила обвинения двум российским судьям за приговор бойцам запрещенного в России украинского батальона «Азов».