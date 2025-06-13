Трамп после ударов Израиля выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном

Трамп: США надеются на продолжение переговоров с Ираном по его ядерной программе

Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану выразил надежду на продолжение переговоров с Тегераном по его ядерной программе. Его слова приводит в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что несколько человек в иранском руководстве не вернутся. Гриффин пояснила, что политик имел в виду сообщения о том, что ряд должностных лиц высокого ранга стали жертвами авиаударов в ночь на 13 июня.

Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. О начале атаки сообщил портал Axios, ее также подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Как отмечал ранее Axios, США обеспокоены тем, что противовоздушная оборона (ПВО) Израиля не выдержит ответного ракетного удара. Портал также приводит данные американской разведки о том, что у Ирана есть порядка двух тысяч ракет, способных нести заряд весом 900 килограммов и выше. Израиль находится в зоне досягаемости большинства из них.

