Трамп спокоен относительно возможного начала войны на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что не беспокоится из-за возможного начала войны Израиля с Ираном

Трамп заявил, что не беспокоится из-за возможного начала региональной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, президент США еще планирует провести новые переговоры по ядерной программе Ирана, но он не уверен, что они состоятся. Так же не понятно, осталась ли у Тегерана рабочая ядерная программа после нанесения Израилем ударов.

Трамп заявил, что цель Израиля не допустить обладания Ираном ядерным оружием.

До этого американский президент призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». По его словам, следующие запланированные атаки Израиля будут еще более жестокими и разрушительными.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о втором шансе Ирана для заключения ядерной сделки.