Ведущий «Что? Где? Когда?» рассекретил имя нового тренера «Динамо»

Валерий Карпин стал новым главным тренером «Динамо»

Ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк в эфире Первого канала рассекретил имя нового главного тренера футбольного «Динамо». Им стал Валерий Карпин.

Руководство москвичей сообщило, что контракт со специалистом рассчитан на три сезона до лета 2028 года. Уточняется, что Карпин будет совмещать должности в «Динамо» и сборной России.

В конце мая сообщалось о том, что Карпин начал формировать тренерский штаб для работы с бело-голубыми. Отмечалось, что тренер уже звонил нескольким испанским аналитикам.

В начале года Карпин ушел из «Ростова». Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой, которую возглавляет с 2021-го.