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18:15, 13 июня 2025МирЭксклюзив

Военный оценил вероятность начала ядерной войны на Ближнем Востоке

Военный эксперт Дандыкин: Применение ядерных сил на Ближнем Востоке маловероятно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Vahid Salemi / AP

Между Ираном и Израилем разгорелся очень серьезный конфликт, но к применению ядерных сил он не приведет, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Дандыкин отметил, что конфликт на Ближнем Востоке не перерастет в ядерную войну, поскольку это невыгодно ни для Израиля, ни для США, которые его спонсируют. Кроме того, для эскалации конфликта необходимо, чтобы у Ирана было ядерное оружие, которого по факту там нет, добавил эксперт.

«Я считаю, что до применения ядерных сил дело не дойдет. Будут использовать обычные средства поражения, которые по факту без радиации, но имеют такую же разрушительную силу, как и тактические ядерное оружие. Мы это показали, когда применяли "Орешник". Я думаю, что нечто подобное у них есть», — отметил Даныкин.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание в связи с ударами Израиля по Ирану. Заседание состоится в пятницу, 13 июня, в 22:00 по московскому времени.

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