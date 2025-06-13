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17:37, 13 июня 2025Мир

Стало известно об экстренном заседании Совбеза ООН из-за ударов Израиля по Ирану

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ударов Израиля по Ирану 13 июня
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет экстренное заседание в связи с ударами Израиля по Ирану. Об этом сообщает постоянное представительство России при ООН в своем Telegram-канале.

Заседание состоится в пятницу, 13 июня, в 22:00 по московскому времени.

Ранее Иран обратился к Совбезу ООН с требованием осудить атаку еврейского государства и срочно провести заседание из-за авиаударов. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, заявил, что Израиль понесет ответственность за свои действия.

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