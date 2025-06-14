Иран пригрозил Великобритании, Франции и США

Иран предупредил Британию, Францию и США об ударах по объектам за помощь Израилю

Иран официально предупредил Великобританию, Францию и США о нанесении ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке в случае оказания ими помощи Израилю. Заявление Тегерана опубликовало информагентство Mehr.

Иранские власти пригрозили, что если европейские страны и Вашингтон окажут помощь Израилю в отражении атак исламской республики, то под ударами окажутся их ближневосточные объекты, в том числе суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.

В ночь на 14 июня стало известно, что в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв. Очевидцы наблюдали черный дым, поднимающийся от столичной авиагавани.

Ранее выяснилось, что Иран начал военную операцию против Израиля в ответ на удары по его территории. В направлении израильской стороны было выпущено более 300 дальнобойных ракет.