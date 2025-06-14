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20:56, 14 июня 2025Мир

Израиль ударил по хранилищу ракет и пусковых установок Ирана

ЦАХАЛ нанес удар по подземному хранилищу ракет и пусковых установок Ирана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В субботу, 14 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по хранилищу ракет и пусковых установок Ирана. Об этом со ссылкой на сообщение армейской пресс-службы пишет РИА Новости.

Уточняется, что под атаку попал подземный объект с туннелями для хранения ракет класса «земля-земля», крылатых ракет, а также вышеуказанных установок.

Кроме того, израильские военные опубликовали трехмерный видеоролик, на котором показан подземный комплекс для хранения вооружений. Утверждается, что ранее он использовался властями Ирана в пропаганде.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о повреждении четырех зданий на ядерном объекте в Иране.

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