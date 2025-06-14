Израиль ударил по хранилищу ракет и пусковых установок Ирана

ЦАХАЛ нанес удар по подземному хранилищу ракет и пусковых установок Ирана

В субботу, 14 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по хранилищу ракет и пусковых установок Ирана. Об этом со ссылкой на сообщение армейской пресс-службы пишет РИА Новости.

Уточняется, что под атаку попал подземный объект с туннелями для хранения ракет класса «земля-земля», крылатых ракет, а также вышеуказанных установок.

Кроме того, израильские военные опубликовали трехмерный видеоролик, на котором показан подземный комплекс для хранения вооружений. Утверждается, что ранее он использовался властями Ирана в пропаганде.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о повреждении четырех зданий на ядерном объекте в Иране.