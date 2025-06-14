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20:29, 14 июня 2025Мир

Стало известно о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране

МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех зданий на ядерном объекте в Иране
Полина Луханина

Фото: Maxar Technologies / Handout / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что четыре критически важных здания на иранском ядерном объекте в Исфахане получили повреждения при атаке Израиля в пятницу, 13 июня. Об этом организация сообщила в соцсети X.

Уровень радиации за пределами объектов не повышен. Повреждения получили в том числе установка по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского предприятия в Натанзе, уточнив, что надземная часть завода, а также электроинфраструктура на объекте была уничтожена, но уровень радиации за пределами предприятия находится в норме.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.

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