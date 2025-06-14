Появились возможные кадры катапультировавшейся летчицы F-35

Опубликованы возможные кадры катапультировавшейся летчицы истребителя F-35

В сети появились кадры с, предположительно, катапультировавшейся летчицей истребителя F-35 израильской армии. Видео опубликовал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На записи видно, как человек в небе медленно спускаются на парашюте вниз.

Блогер отмечает, что истребитель F-35 сбил Иран.

Ранее стало известно, что силы ПВО Ирана смогли сбить два израильских военных самолета. Пилотом одного из них оказалась женщина, ее взяли в плен.

До этого в Иране сообщили об очередном сбитом силами ПВО истребителе ВВС Израиля. Отмечается, что истребитель был сбит на западе Ирана, пилот успел катапультироваться, его судьба неизвестна.