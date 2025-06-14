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14:48, 14 июня 2025Мир

В Иране сообщили об очередном сбитом истребителе ВВС Израиля

Средства ПВО Ирана сбили очередной истребитель F-35 военно-воздушных сил Израиля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили очередной истребитель F-35 военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Об этом сообщает иранская государственная телекомпания.

Отмечается, что истребитель был сбит на западе Ирана, пилот успел катапультироваться, его судьба неизвестна.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее предупредила граждан о том, что Иран запустил ракеты в сторону страны. По ее данным, израильские ВВС проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».

До этого Тегеран заявил, что силы ПВО сбили новейший истребитель F-35 ВВС Израиля. В качестве доказательства было размещено видео, на котором, как утверждается, показан спускающийся на парашюте пилот.

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