Россиян предупредили о штрафах за шашлыки на даче

Юридический консультант Яковлева предупредила о штрафах до 60 тысяч за шашлыки

Штраф за неправильную жарку шашлыка на даче может доходить до 60 тысяч рублей, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» экономист, юридический консультант Алена Яковлева.

«Использовать открытый огонь на даче или в частном дворе можно только на расстоянии не менее 15 метров от построек. Мангал можно установить в 5 метрах от строений, — рассказала специалистка. — Кроме того, огонь можно разводить на площадках, очищенных до минерального слоя почвы. Противопожарная полоса должна быть не менее полуметра».

Место разведения костра, по словам Яковлевой, должно располагаться минимум в 50 метров от построек, но если используется мангал, дистанция сокращается вдвое.

«Если нарушение правил разведения костра выявят на приусадебном участке, в саду, на даче, придется заплатить 5-15 тысяч рублей, — предупредила собеседница «Ленты.ру». — А при введении особого режима пожарной опасности санкции могут вырасти до 60 тысяч».

Яковлева также добавила, что несоблюдение противопожарных правил в лесу может повлечь за собой штрафы до 30 тысяч рублей, а если возникнет пожар — до 60 тысяч.

Ранее врач рассказал о скрытом вреде магазинного шашлыка. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов уточнил, что дешевый шашлык может привести к токсическому гепатиту.