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16:04, 14 июня 2025Путешествия

Российские паломники в Мекку застряли из-за конфликта Израиля и Ирана

В ДУМ сообщили, что более 300 россиян не могут покинуть места паломничества
Мария Черкасова

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Более 300 россиян, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Иордании в Россию из-за конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщил зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов, передает РИА Новости.

Спикер уточнил, что прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву идут по графику, но с задержками. Граждан РФ, которые находятся в ОАЭ и Иордании, расселили по гостиницам силами официального туроператора ДУМ «Муслим Тур» и представителей авиакомпаний.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Также сообщалось о ликвидации главных иранских ученых-ядерщиков. Тегеран ответил ракетными ударами по Тель-Авиву.

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