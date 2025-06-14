Российские паломники в Мекку застряли из-за конфликта Израиля и Ирана

В ДУМ сообщили, что более 300 россиян не могут покинуть места паломничества

Более 300 россиян, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Иордании в Россию из-за конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщил зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов, передает РИА Новости.

Спикер уточнил, что прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву идут по графику, но с задержками. Граждан РФ, которые находятся в ОАЭ и Иордании, расселили по гостиницам силами официального туроператора ДУМ «Муслим Тур» и представителей авиакомпаний.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Также сообщалось о ликвидации главных иранских ученых-ядерщиков. Тегеран ответил ракетными ударами по Тель-Авиву.