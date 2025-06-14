Российского режиссера эвакуировали из Ирана в Россию

РИА Новости: Режиссера Федора Бондарчука эвакуировали из Ирана в Россию

Российский режиссер Федор Бондарчук вернулся в Россию из Ирана через Азербайджан. Об этом сообщила представительница режиссера, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федора Бондарчука вместе со съемочной группой эвакуировали из Ирана. Бондарчук в последнее время находился в стране, где снимал сериал «Трудно быть Богом». Отмечалось, что в Иран Бондарчук прибыл в составе делегации с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой.

До этого стало известно, что началась эвакуация граждан России из Ирана. Первая группа из 14 россиян вывезена с территории указанной страны в Азербайджан. Автобус с ними пересек ирано-азербайджанскую границу. Среди них оказались режиссер Федор Бондарчук вместе со съемочной группой, а также артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.