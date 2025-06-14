Стало известно о смерти лидера йеменских хуситов

Лидер йеменских хуситов Малик Аль-Хуси, предположительно, был убит

Лидер йеменских хуситов Абдул Малик Аль-Хуси, предположительно, был убит в результате израильского удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому росту цен на нефть.

По словам специалиста, Иран может заблокировать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Между тем, йеменские хуситы могут присоединиться к Тегерану и заблокировать Бад-эль-Мандебский пролив, соединяющий тот же океан с Красным морем и Суэцким каналом.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.