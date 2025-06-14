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00:27, 14 июня 2025Мир

Трамп оценил удары Израиля по Ирану

Трамп: По иранцам ударили в десять раз сильнее, чем они ожидали
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Израиль ударил по Ирану в десять раз сильнее, чем ожидали в Тегеране. Такую оценку израильским атакам дал президент США Дональд Трамп, его слова передает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.

«По иранцам ударили в десять раз сильнее, чем они ожидали. Они не были готовы к переговорам. Я думаю, что сейчас они могут быть готовы. Посмотрим», — сказал он.

Прежде Трамп заявил, что не беспокоится из-за возможного начала региональной войны на Ближнем Востоке. По его словам, цель Израиля — не допустить обладания Ираном ядерным оружием.

Ранее Иран обвинил США в поддержке атак Израиля. «Израильский режим при полной разведывательной и политической поддержке США провел серию скоординированных и преднамеренных военных атак в нескольких городах Ирана», — сказал постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани.

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