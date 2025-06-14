Иран обвинил США в поддержке атак Израиля

Постпред Ирана в ООН: Поддержка США помогла атакам Израиля осуществиться

Поддержка США помогла Израилю осуществить атаки на Иран. С таким обвинением в адрес Вашингтона выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани.

«Прошлой ночью израильский режим, самый опасный и террористический режим в мире, при полной разведывательной и политической поддержке США провел серию скоординированных и преднамеренных военных атак в нескольких городах Ирана», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также отметил, что повреждение ядерных объектов Ирана способно привести к «катастрофическим» последствиям не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал причину ответного удара по Израилю. По его словам, Иран готовился к новым переговорам с США, но удары Израиля заставили Тегеран «сойти с пути дипломатии».