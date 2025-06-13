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23:06, 13 июня 2025Мир

МИД Ирана назвал причину удара по Израилю

Глава МИД Ирана Аракчи: Удары Израиля вынудили Иран сойти с пути дипломатии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press

Иран готовился к новым переговорам с США, но удары Израиля заставили Тегеран «сойти с пути дипломатии». Такую причину ответной атаки на Израиль назвал глава иранского МИД Аббас Аракчи, передает ТАСС.

«Иран консультировался о проведении нового раунда переговоров с представителями правительства США, но агрессивные действия Израиля вынудили Тегеран сойти с пути дипломатии», — сказал министр индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару по телефону.

Он также подчеркнул, что призывы к «сдержанности» Ирана после израильских атак на исламскую республику являются «необоснованными».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац высказался об ответной атаке Ирана на Тель-Авив. По его словам, Тегеран пересек красные линии, осмелившись выпустить ракеты по гражданским населенным пунктам в Израиле.

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