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07:30, 14 июня 2025Путешествия

В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения

Кореняко: В аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска сняты ограничения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chanas / Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) были сняты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Об этом в субботу, 14 июня, в Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Информация о прекращении приема и выпуска ВС четырьмя российскими аэропортами появилась ранее 14 июня. Сначала ограничения ввели в аэропорту Тамбова, позднее — в авиагаванях Саратова, Самары и Ульяновска.

До этого стало известно, что авиакомпания FlyDubai отменила 22 рейса на 13-14 июня в Дубай из 10 аэропортов России. Число пассажиров на отмененных рейсах составило три тысячи человек.

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