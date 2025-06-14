Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:19, 14 июня 2025Наука и техника

В Иране рассказали подробности атаки по Израилю

Командующий КСИР Вахиди: Иран запустил по Израилю ракеты «Хайбар»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Иран в ходе ответной атаки по Израилю применил новейшую ракету. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Ахмад Вахиди, передает портал «Вести».

По его словам, изделие «Хайбар» является собственной разработкой Ирана. Баллистическая ракета способна преодолевать до двух тысяч километров, неся полторы тонны взрывчатки. При этом она может запускаться с различных видов платформ, включая подводные лодки.

Ранее военный блогер Кирилл Федоров предположил, что Иран мог атаковать объекты на территории Израиля минимум пятью типами баллистических ракет. Он указал, что на вооружении Исламской республики стоит широкий спектр ракет средней дальности, способных преодолеть расстояние свыше тысячи километров — «Шахаб-3» и «Гадр-110», «Эмад», «Седжиль» и гиперзвуковые «Фаттех» («Фатех»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран начал военную операцию против Тель-Авива. В сторону Израиля полетели сотни баллистических ракет

    В иранском городе с ядерным объектом прозвучал громкий взрыв

    В США обратились к России после ударов по Ирану

    Юрист рассказала о возможности вернуть деньги за невозвратный билет

    Стало известно о судьбе находящейся в Иране съемочной группы Бондарчука

    В Иране рассказали подробности атаки по Израилю

    В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

    Под контролем ВСУ в Часовом Яре остался один район

    Иран заявил о готовности ударить по базам любой страны

    Число погибших из-за ударов Ирана по Израилю возросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости