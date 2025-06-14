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04:48, 14 июня 2025Мир

В иранском городе с ядерным объектом прозвучал громкий взрыв

Al Mayadeen: Взрыв прогремел в иранском Исфахане, где находится ядерный объект
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Громкий взрыв прозвучал в иранском Исфахане. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

В данном городе находится один из ядерных объектов Ирана. Подробностей не приводится.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского предприятия в Натанзе, уточнив, что надземная часть завода, а также электроинфраструктура на объекте была уничтожена, но уровень радиации за пределами предприятия находится в норме.

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