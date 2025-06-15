Акцию шествия против пропаганды ЛГБТ в Молдавии сорвала полиция

RT: Полиция Кишинева сорвала акцию «Победы» против пропаганды ЛГБТ

Полиция Кишинева сорвала акцию оппозиционного блока «Победа» против пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает телеканал RT.

«Позор!» — кричат демонстранты, вышедшие на улицы молдавской столицы.

Ранее в сети опубликовали видео задержания мужчины с ребенком на руках. Он вышел на марш против ЛГБТ в центре Кишинева. Полицеские силой затолкали его в автобус.

Во время акции полиция также применила силу в отношении священнослужителя. На опубликованном в сети ролике видно, как правоохранители набрасываются на мужчину с крестом на шее. После падения священника пинают ногами несколько человек.