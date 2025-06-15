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13:10, 15 июня 2025Спорт

Фитнес-тренер посоветовала простейшее упражнение для людей старше 50 лет

Тренер Прокудина предложила после 50 лет стоять на одной ноге, закрыв глаза
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Елизавета Прокудина посоветовала простейшее упражнение для людей старше 50 лет. Ее слова приводит «АиФ в Кузбассе».

Прокудина предложила стоять на одной ноге с закрытыми глазами. «Всего 20-30 секунд в день — и ваш мозг с телом начнут лучше взаимодействовать, уменьшая риск падений. А ведь именно они становятся частой причиной травм с возрастом», — объяснила она пользу данного занятия.

Также после 50 лет специалист рекомендовала выполнять комплекс из четырех упражнений. Она включила в него «кошку-корову», ягодичный мост, подъемы на носки и скручивания вниз.

Ранее тренер Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Она посоветовала включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

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