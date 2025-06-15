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09:26, 15 июня 2025Спорт

«Флорида» с Бобровским оказалась в шаге от Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» и вышла вперед в финале Кубка Стэнли
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Belski / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» обыграл «Эдмонтон Ойлерс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21. Он повторил рекорд НХЛ, став восьмым вратарем в истории лиги, кому удалось одержать десять побед в гостевых матчах одного розыгрыша Кубка Стэнли.

Счет в финальной серии стал 3-2. Таким образом, «Флорида» оказалась в шаге от Кубка Стэнли. Шестой матч серии, который может стать решающим, пройдет в Санрайзе в ночь на 18 июня по московскому времени.

«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В борьбе за трофей в прошлом сезоне команда в финальной серии победила «Эдмонтон» со счетом 4-3.

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